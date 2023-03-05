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НовостиПроисшествия5 марта 2023 15:42

Гаражи загорелись на улице Чапаевской в Самаре утром 5 марта 2023

Обошлось без пострадавших
Ирина СИНЕГУБОВА
На месте ЧП с огнем боролись 19 человек и 4 единицы техники.

На месте ЧП с огнем боролись 19 человек и 4 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром в воскресенье, 5 марта, в Самарском районе Самары произошел пожар. Огонь охватил два гаража на улице Чапаевской.

— Сообщение у возгорании на Чапаевской, 60 дежурному поступило в 08:57. Прибывшие подразделения установили, что происходит горение двух гаражей, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП с огнем боролись 19 человек и 4 единицы техники. Локализовать пожар удалось в 09:34, а ликвидировать – в 09:47. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Как сообщили в пресс-службе ведомства, погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания пока неизвестна, ее еще предстоит уточнить специалистам. Жителей Самарской области просят быть осторожными и внимательными при обращении с огнем. Если увидели пожар, надо сразу звонить в пожарно-спасательную службу по телефону 101.

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