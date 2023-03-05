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НовостиОбщество5 марта 2023 16:44

Подъезд к Сызрани и участок трассы М-5 «Урал» перекрыли в Самарской области из-за непогоды

Всему виной низовая метель, порывистый ветер и ограниченная видимость
Ирина СИНЕГУБОВА
Ориентировочное время окончания ограничения движения в 00:00.

Ориентировочное время окончания ограничения движения в 00:00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий полностью перекрыли подъезд к Оренбургу и частично участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области.

Всему виной низовая метель, порывистый ветер и ограниченная видимость. Так, 5 марта с 19:00 введено полное прекращение движения для всех видов транспортных средств на подъезде к г. Оренбургу с 95 по 132 км, в том числе на старом направлении с 93 по 129 км (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 6 марта в 00:00. Помимо этого, с 19:00 временно закрыто движение на участке трассы М-5 «Урал» с 781-го по 890-й километр для грузового и рейсового транспорта. Проезд на данном участке ограничен ориентировочно также до 00:00.

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