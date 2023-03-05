Матч ФНЛ в Жигулевске между «Акроном» и «Краснодаром-2» был остановлен из-за снегопада

Игроки в белой и салатовой форме сливались с заснеженным газоном. Фото: ФК "Акрон"

5 марта 2023 года в Жигулевске на стадионе «Кристалл» состоялся матч 21-го тура первенства ФНЛ между тольяттинским «Акроном» и «Краснодаром-2». Встреча запомнилась прежде всего экстремальными погодными условиями.

Из-за обильного снегопада, не прекращавшегося на протяжении всей игры, в какой-то момент матч пришлось даже приостановить. Это случилось по ходу первого тайма. После того как были расчищены линии разметки, игра возобновилась.

450 болельщиков, пришедших поддержать тольяттинскую команду, голов так и не увидели. «Акрон», до этого обыгравший в Кубке России команду из РПЛ «Торпедо», не смог справиться с аутсайдером первой лиги.

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на послематчевой пресс-конференции выглядел сильно расстроенным.

- Мы были намного ближе к победе, чем соперник, но не получилось сегодня переиграть. Результатом не удовлетворены. В связи с погодными условиями, конечно, игру пришлось упростить, - лаконично прокомментировал матч Калешин.