Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 марта 2023 17:24

Самарский кардиолог Мария Скуратова рассказала о влиянии наркотиков на работу сердца

Зависимость может привести к полной остановке сердца
Ирина СИНЕГУБОВА
Угнетается сосудодвигательный центр головного мозга. Фото: минздрав Самарской области

Угнетается сосудодвигательный центр головного мозга. Фото: минздрав Самарской области

Главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области Мария Скуратова рассказала о влиянии психоактивных веществ на сердечно-сосудистую систему.

— На фоне приема наркотических средств часто повышается артериальное давление, пульс, могут развиться серьезные нарушения сердечного ритма, приводящего к остановке сердца, — отметила врач.

Даже единичное употребление наркотика особенно молодых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки сердца, может привести к летальному исходу.

Потребление «тяжелых» наркотиков формирует зависимость и физическую абстиненцию, действуя на сердечно-сосудистую систему через головной мозг. Угнетается сосудодвигательный центр головного мозга, что может привести к замедлению частоты сердечных сокращений и полной остановке сердца.

А использование курительных смесей приводит к инфекционному поражению сердечной мышцы и клапанов сердца. В таких случаях необходимы серьезные кардиохирургические вмешательства. Спиртные напитки тоже опасны для сердечно-сосудистой системы. Алкоголь может повлиять на развитие гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.