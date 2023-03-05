Самарский кардиолог Мария Скуратова рассказала о влиянии наркотиков на работу сердца

Угнетается сосудодвигательный центр головного мозга. Фото: минздрав Самарской области

Главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области Мария Скуратова рассказала о влиянии психоактивных веществ на сердечно-сосудистую систему.

— На фоне приема наркотических средств часто повышается артериальное давление, пульс, могут развиться серьезные нарушения сердечного ритма, приводящего к остановке сердца, — отметила врач.

Даже единичное употребление наркотика особенно молодых людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки сердца, может привести к летальному исходу.

Потребление «тяжелых» наркотиков формирует зависимость и физическую абстиненцию, действуя на сердечно-сосудистую систему через головной мозг. Угнетается сосудодвигательный центр головного мозга, что может привести к замедлению частоты сердечных сокращений и полной остановке сердца.

А использование курительных смесей приводит к инфекционному поражению сердечной мышцы и клапанов сердца. В таких случаях необходимы серьезные кардиохирургические вмешательства. Спиртные напитки тоже опасны для сердечно-сосудистой системы. Алкоголь может повлиять на развитие гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.