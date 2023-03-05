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НовостиПроисшествия5 марта 2023 17:58

Жителя Самарской области обокрал ранее судимый ухажер дочери

Парень запомнил, где лежит банковская карта, когда приходил в гости
Ирина СИНЕГУБОВА
Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 69-летнего местного жителя пропала банковская карта, после чего с нее списалось более 30 тысяч рублей. Вором оказался ухажер его дочери.

— Денежные средства были сняты в банкомате торгового центра в Автозаводском районе. Посмотрев скрин с записи камеры видеонаблюдения, мужчина уверенно опознал парня своей дочери, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее судимый за имущественные преступления 32-летний тольяттинец признал вину. Оказалось, когда он приходил в гости к своей девушке и общался с ее отцом, обратил внимание, где находится банковская карта, и знал пин-код.

Накануне вечером, когда хозяин квартиры уснул, ухажер решил воспользоваться этим и похитить банковскую карту. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Расследование уголовного дела продолжается.

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