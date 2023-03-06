Почти половина самарцев контролируют расход карманных денег своих детей

За покупками младшеклассников не следят только 3% родителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 48% родителей старшеклассников не контролируют расход карманных денег детей. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Деньги на карманные расходы дают своим детям 85% родителей младшеклассников, а также 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет. По мере взросления детей самарцы постепенно перестают контролировать расходы детей.

Так, за покупками младшеклассников не следят только 3% родителей, за тратами 11-14-летних подростков – 26%, а за бюджетом старшеклассников – 48%. Выделяемые суммы тоже зависят от возраста. Так, 7-10-летним детям чаще всего дают до 500 рублей в неделю (82%).

Ученикам средней школы 70% родителей дают до 500 рублей в неделю, а каждый четвертый от 500 до 1000. Больше всего на карманные расходы получают старшеклассники. В основном они получают от родителей 500-1000 рублей, но 18% дают от 1000 до 3000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.