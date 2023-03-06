В Самаре отметили годовщину первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича

В областной столице прошел концерт, посвященный симфонии Шостаковича Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича состоялся концерт, посвященный 81-ой годовщине первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича. Впервые она прозвучала 5 марта 1942 года.

По информации министерства культуры региона, первый раз симфонию исполнили в Куйбышеве музыканты оркестра, эвакуированного из московского Большого театра. В тот период симфония стала символом борьбы за жизнь и свободу в Ленинграде.

В программе концерта также прозвучали: струнный квартет №5 и цикл «Из европейской народной поэзии». Концерт состоялся 5 марта 2023 года.

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