Эксперты рассказали, сколько потратят самарцы на цветы и подарки 8 Марта

Самарцы рассказали, сколько готовы тратить на цветы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, сколько готовы потратить на цветы и подарки 8 Марта. Эксперты опросили горожан и провели исследование.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице общий бюджет на цветы и подарки составит – 6,4 тысячи рублей. При этом, горожане отмечают, что хотят потратить на подарки 3900 рублей, а на цветы – 2500 рублей. В 2021 году самарцы готовы были заплатить 5,3 тысячи рублей. Чаще всего мужчины дарят подарки и цветы свои женам (28%), мамам (17%) и дочерям (9%). Женщины дарят подарки – мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%), подругам (7%).

Жители Москвы готовы потратить на цветы – 3500 рублей, жители Красноярска – 3300 рублей, меньше всего заработают цветочные в Перми – 2400 рублей. Эксперты подчеркивают, что все больше россиян отказываются от традиции вручать презенты на «гендерные» праздники.

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