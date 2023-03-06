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НовостиОбщество6 марта 2023 4:47

В Самаре посетитель ломбарда украл у парня электронную сигарету, которую он передумал сдавать

Второй клиент неожиданно выхватил электронку из его рук
Ирина СИНЕГУБОВА
Молодой человек попытался остановить похитителя, но не смог.

Молодой человек попытался остановить похитителя, но не смог.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноглинском районе Самары у 26-летнего молодого человека похитили электронную сигарету в тамбуре ломбарда, расположенного на ул. Сергея Лазо.

— Парень пришел туда заложить свою электронную сигарету, его не устроила сумма, предложенная работником ломбарда. В тот момент, когда он собирался выходить, второй клиент неожиданно выхватил электронку из его рук и выбежал на улицу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек попытался остановить похитителя, но не смог. Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Оказалось, в тот же вечер он вернулся в ломбард и сдал похищенное за 300 рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Парень возместил владельцу электронки 1500 рублей и принес извинения.

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