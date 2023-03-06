В Самаре посетитель ломбарда украл у парня электронную сигарету, которую он передумал сдавать

Молодой человек попытался остановить похитителя, но не смог. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноглинском районе Самары у 26-летнего молодого человека похитили электронную сигарету в тамбуре ломбарда, расположенного на ул. Сергея Лазо.

— Парень пришел туда заложить свою электронную сигарету, его не устроила сумма, предложенная работником ломбарда. В тот момент, когда он собирался выходить, второй клиент неожиданно выхватил электронку из его рук и выбежал на улицу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек попытался остановить похитителя, но не смог. Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Оказалось, в тот же вечер он вернулся в ломбард и сдал похищенное за 300 рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Парень возместил владельцу электронки 1500 рублей и принес извинения.

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