В Самарской области инспекторы помогли водителю грузовика, у которого отказали тормоза

Инспекторы купили воду и еду водителю большегруза. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области госавтоинспекторы смогли помочь застрявшему грузовику. Водитель не мог двигаться из-за отказавших тормозов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на 59 километре дороги «А-300 Самара-Большая Черниговка» инспекторы заметили заснеженный грузовик «Volvo». Оказалось, у большегруза более суток назад отказали тормоза. Водитель пытался самостоятельно решить проблему, но не смог и вызвал ремонтную бригаду. У мужчины закончилась еда и вода. Правоохранители купили автолюбителю товары первой необходимости и оставили личные номера.

К счастью, через некоторое время мужчина смог продолжить движение. Водитель больше не обращался за помощью.

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