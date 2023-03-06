Дмитрий Азаров наградил боксеров России и Беларуси после матчевой встречи в Самаре 5 марта

Почетными гостями турнира в Самаре стали легендарные российские боксеры. Фото: Дмитрий Бурлаков

В воскресенье, 5 марта, в самарском Дворце спорта имени Высоцкого прошла международная матчевая встреча по боксу между командами России и Беларуси. Губернатор Дмитрий Азаров наградил участников турнира.

Глава региона отметил, что проведение такой встречи еще больше укрепит дружеские отношения двух государств. Зрителями турнира по боксу во Дворце спорта стали многочисленные любители спорта со всей Самарской области, ветераны куйбышевского и самарского бокса, юные спортсмены-воспитанники спортивных школ региона.

Также на соревнования были приглашены участники СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в Самаре, а также Олимпийские чемпионы по боксу, многократные чемпионы мира и Европы, с которыми могли пообщаться молодые спортсмены. Напомним, Дворец спорта, где прошел престижный турнир, был сдан в эксплуатацию на год раньше срока.

— В новом Дворце спорта просто душа радуется. Самый высокий уровень проведения. Мы приехали в Самару как в родной город. Спасибо огромное Самарской области, — сказала генсекретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Спортсмены, гости и зрители оценили атмосферу в самарском Дворце спорта и высокий уровень организации матчевой встречи. Министр спорта РФ Олег Матыцин в своем видеообращении подчеркнул, что Самарская область имеет богатые боксерские традиции и опыт проведения крупных спортивных мероприятий.

Так, боксом в регионе занимаются более 9500 человек, а по итогам 2022 года 25 спортсменов региона вошли в состав сборных команд России. По итогам всех поединков в матчевой встрече победили российские боксеры со счетом 10:2. Участников и призеров соревнований наградил губернатор Дмитрий Азаров.

— Благодарю обе команды, спортсмены продемонстрировали потрясающее мастерство. Уверен, что турниру «Бокс на Волге» быть и дальше. Надеюсь, этот праздник спорта привлечет мальчишек и девчонок к занятиям спортом, — подытожил глава региона.

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