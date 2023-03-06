Житель Самары украл имущество работодателя на 100 тысяч рублей

В ходе расследования парень полностью возместил ущерб бывшему работодателю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 26-летний местный житель присвоил около 100 тысяч рублей, продав товар организации, в которой он работал.

— Представитель компании по продаже полимерных материалов сообщил, что один из сотрудников перестал выходить на работу и отвечать на телефонные звонки. А в ходе ревизии обнаружили отсутствие вверенного ему имущества, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Его стоимость составила 98 тысяч рублей. Участковый уполномоченный полиции задержал отсутствующего сотрудника по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Житель Самары сознался в присвоении чужого имущества.

Как выяснилось, он пять раз продавал товар компании, а полученные денежные средства тратил на личные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. В ходе расследования парень полностью возместил ущерб бывшему работодателю.

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