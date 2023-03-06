В Самарской области машинист электрички перевел мошенникам более 1 миллиона рублей

Мужчина лишился денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенники продолжают представляться сотрудниками банка и выманивать деньги у жителей. На этот раз их жертвой стал 52-летний водитель электропоезда.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они рассказали, что на имя машиниста пытаются оформить кредит. Чтобы избежать неприятностей, мужчине посоветовали самостоятельно взять деньги и перевести их на безопасный счет. Потерпевший доверился мошенникам и перевел на указанный счет более 1 миллиона рублей.

После перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.