Страшная авария произошла на Поволжском шоссе в Тольятти утром 6 марта 2023 года

В ДТП пострадала женщина-водитель Фото: Скриншот с видео

Утром в понедельник. 6 марта 2023 года, на Поволжском шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и грузовик «Даф». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- По предварительной информации, водитель «Гранты» не справился с управлением, и машина оказалась на «встречке». Там легковушка столкнулась с фурой, которая от удара изменила направление и врезалась в бетонный столб. Световая опора упала на проезжую часть, - говорится в сообщении группы «Происшествия Тольятти».

ДТП прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, авария произошла в восьмом часу утра. За рулем «Гранты» находилась женщина. Чтобы ее достать из покореженной машины, спасателям понадобился специнструмент. Насколько известно, пострадавшую увезли в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Проводится проверка.

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