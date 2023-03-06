Житель Самарской области убрал врезку в общедомовые стояки в своем кафе после решения суда

Самовольная перепланировка повлекла за собой уменьшение общего имущества дома. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти местный житель открыл тайм-кафе на цокольном этаже многоквартирного дома с нарушениями. Судебные приставы побудили владельца вернуть помещениям прежний вид.

— Путем врезки в общедомовые стояки мужчина обустроил в нежилом помещении канализацию и холодное водоснабжение. Самовольная перепланировка повлекла за собой уменьшение общего имущества многоквартирного дома и нарушила права других собственников, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Администрация города обратилась в суд, который обязал вернуть нежилое помещение в прежнее состояние. В установленный срок мужчина не выполнил решение суда.

Тогда судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей. В результате нежилое помещение было возвращено в прежнее состояние, врезки ликвидированы.

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