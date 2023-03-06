Фасад особняка Серебренниковой частично обрушился в Самаре 5 марта 2023 года

Местные жители рассказали, что фасад понемногу разрушался с декабря 2022 года / Фото: Честная Самара

В воскресенье, 5 марта 2023 года, в центре Самары произошли сразу два ЧП, связанные с обрушением стен домов. Оба происшествия зафиксировали на улице Степана Разина. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Так, у дома № 51 рухнула кирпичная колонна, которая обрамляля вход во двор. Она приземлилась прямо на тротуар. К счастью, в тот момент там никто не шел. Пострадавших нет. Насколько известно, данное здание – трехэтажный многоквартирный дом. Он был построен в 1955 году.

Кирпичная колонная рухнула на тротуар, чудом никого не задева / Фото: t.me/Samara_life63

Другое ЧП произошло на улице Степана Разина, 41. По этому адресу находится объект культурного наследия «Особняк Серебренниковой» 1900 года постройки. Сейчас там размещается кожно-венерологический диспансер. По словам местных жителей, фасад здания начал понемногу разрушаться в декабре 2022 года. А накануне в проход между двумя постройками упала крупная часть. Это происшествие тоже обошлось без пострадавших.

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