Самарцы рассказали, сколько потратили на подарки для коллег 8 Марта

Мужчины рассказали, сколько сдают на подарки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, сколько готовы потратить на подарки для коллег 8 Марта. Исследователи опросили 1865 мужчин.

Согласно данным опроса исследовательского центра Зарлата.ру, оказалось, во многих компания руководство делит расходы на подарки вместе с мужчинами. Подарки женщинам на 8 Марта дарят в 100% самарских компаний. При этом, мужчин 23 февраля поздравляют на работе гораздо реже – только в 94% компаний. Зато женщины полностью оплачивают подарки коллегам из своего кармана.

Мужчины подчеркивают, что «скидываются» на подарок по 400-500 рублей (так ответили 40% респондентов, 24% - тратят более 500 рублей, 23% - по 200-300 рублей, по 100-200 рублей сдают только в 7% компаний.

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