В Самарской области развиваются территории и промышленное производство

Грамотно выстроенная программа импортозамещения уже позволила АВТОВАЗу заместить более 200 компонентов. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области происходит активное развитие территорий и промышленного производства. Губернатор Дмитрий Азаров защищает интересы региона на федеральном уровне.

Так, 3 марта в Тольятти официально запущена в серию обновленная модель LADA Vesta NG. Автомобили предыдущего поколения выпускали в Ижевске. Мощности из Удмуртии перенесли раньше запланированного срока. Грамотно выстроенная программа импортозамещения уже позволила тольяттинскому заводу заместить более 200 компонентов.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, вновь вернуться на траекторию развития АВТОВАЗу помог Владимир Путин. Укрепленный 3600 сотрудниками коллектив планирует выпускать до 100 тысяч LADA Vesta NG в год, продажи начнутся уже в мае. Всего в этом году планируется произвести 400 тысяч машин.

Процессы импортозамещения ведутся и в других отраслях промышленного производства. Так, на заводе «Пегас-Агро» в Волжском районе вся электронная составляющая уже отечественная. А новым направлением рыночной экспансии стала Средняя Азия.

Помимо этого, в Краснодарском крае скоро начнется строительство терминала по перевалке аммиака и карбамида, куда будет поступать продукция ПАО "Тольяттиазот". Первая очередь должна заработать в декабре 2023 года.

Также Дмитрий Азаров особое внимание уделяет развитию самарского судостроения, военного авиационного училища, созданию в регионе кластера беспилотников и реализации проекта по развитию прибрежных зон. А во время встречи с женами участников СВО глава региона заверил, что системная работа по поддержке будет продолжена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.