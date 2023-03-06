Проект по сохранению здания 2-й мужской гимназии разработают в Самаре за 6,8 млн рублей

В здании необходимо усилить фундамент и несущие стены / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре приведут в порядок объект культурного наследия «Вторая мужская гимназия», который расположен на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. Сейчас идет поиск подрядчика, который разработает проект по сохранению старинной постройки. Заказчиком выступает Самарский государственный институт культуры.

- Двухэтажное здание было построено в 1906 году. Его площадь составляет 3 349,2 кв. м. За период эксплуатации произошли равномерные осадки фундамента. Несущие конструкции имеют повреждения и износ. Они нуждаются в усилении. Состояние учебного корпуса № 2 ограничено работоспособное, - говорится в документах на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет предусмотреть в проектной документации следующие виды работ: усиление фундамента и несущих стен; замена окон; ремонт внутренних сетей, мест общего пользования (раздевалки, душевые, санузлы), кровли, фасада; а также создание комфортной среды для учащихся с ОВЗ.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 6,8 млн рублей. Итоги электронного аукциона подведут 23 марта. С подрядчиком заключат контракт сроком действия до 31 декабря 2023 года.

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