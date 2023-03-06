Самара попала в рейтинг самых бюджетных направлений из Москвы

Самара попала в рейтинг самых бюджетных направлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты рассказали, что Самара попала в рейтинг самых бюджетных авианаправлений из Москвы. Эксперты дали советы, чем заняться в городе.

По информации сервиса путешествий Туту, в топ-10 бюджетных направлений из Москвы попали: Псков, Санкт-Петербург, Самара, Ульяновск, Казань, Уфа, Пенза, Екатеринбург, Волгоград, Саратов. При этом, средний чек «туда-обратно» в Самару составляет – 5 434 рубля. Аналитики считают, что в Самаре стоит посетить музей «Самара космическая», в постоянной экспозиции которого представлены космические аппараты, макеты, схемы кораблей, двигателей, скафандры, космическая еда и множество интерактивных стендов.

Также аналитики рекомендуют отправиться на прогулку по старинным улицам или в тур по Волге.

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