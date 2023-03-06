«Ж» или «х»: Александр Хинштейн инициировал проверку авто-ресторана «Жуй» в Самаре

Депутат направил запрос в ФАС с требованием привлечь владельцев заведения к ответственности. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В Самаре волну негодования вызвало название нового ресторана на Московском шоссе у автовокзала. Все дело в том, что первая буква в вывеске «Жуй» вызывает сомнение с расстояния.

— Что там именно «Ж» становится ясно лишь вблизи. Издалека читается совершенно иначе. Непристойную вывеску хорошо видно, и ее ежедневно наблюдают теперь тысячи людей, включая детей, — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Авто-ресторан находится на центральной магистрали Самары. Скорее всего владельцы решили таким образом привлечь внимание к новому заведению. Народный избранник уже связался с главой города Еленой Лапушкиной и попросил принять срочные меры.

Также Александр Хинштейн направил запрос в ФАС с требованием привлечь владельцев заведения к ответственности. Вывеску можно расценить как неэтичную и нарушающую законодательство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.