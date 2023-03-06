Предмет охраны шести зданий в историческом центре утвердили в Самаре

Под охрану взяли дом Панафидина на улице Фрунзе / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре взяли под охрану еще несколько зданий, расположенных в исторической части города. Соответствующие приказы УГООКН региона от 2 марта 2023 года опубликованы на сайте кабмина.

Так, предмет охраны утвердили в отношении дома Бабердина на улице Чапаевской, 91-93 (литеры А, А1, А2), жилого дома на улице Фрунзе, 75 (во дворе) и дома Панафидина на улице Фрунзе, 127. Кроме того, от возможного сноса и кардинальных переделок защитили дом надворного советника А.В. Кавского на улице Ульяновской, 75а, дом В.А. Степанова – Р.В. Леплинской на пересечении улиц Самарской и Венцека, а также энергетический техникум на улице Самарской, 205а.

Собственники всех этих зданий должны будут поддерживать их в надлежащем состоянии, при необходимости проводить ремонт. Менять внешний облик построек нельзя.

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