Жители Самары заметили опасный светофор, который может упасть в любой момент

Горожане обеспокоены, что транспортные средства останутся без регулировки. Фото: Татьяна Кукина

В Самаре местные жители обнаружили кое-как держащийся светофор, который висит под наклоном на проводах и может упасть в любой момент. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

— Опасный светофор находится на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Осторожнее, ребята, — предупреждает автомобилист.

Фото выложено вечером 5 марта, до сих пор меры к исправлению ситуации не приняты. Горожане обеспокоены, что светофор упадет в любой момент, и транспортные средства останутся без регулировки. Из-за этого могут образоваться пробки, которые особенно не кстати придутся в час пик.

— Работать 24/7 конечно тяжело. Даже у банкоматов технический перерыв есть, а у светофора нет, — иронизируют пользователи соцсетей в комментариях.

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