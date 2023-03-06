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НовостиОбщество6 марта 2023 8:41

В Самаре завершили перекладку новой канализационной трубы на улице Куйбышева

На новой линии построили 8 дополнительных колодцев
Алена ПРОВКИНА
Работники завершили работы на участке. Фото: "РКС-Самара"

Работники завершили работы на участке. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты завершили перекладку новой трубы в исторической части города. Старая сеть была уложена не по строительным нормам.

По информации «РКС-Самара», работники компании завершили перекладку канализационной трубы на улице Куйбышева (от улицы Некрасовской до площади Революции). Ресурсники протянули новую трубу, диаметр которой составил 315 мм. Также на новой линии установили 8 дополнительных колодцев, помогающих повысить надежность работы сети.

Движение по улице Куйбышева открыто в штатном режиме. Благоустройство проезжей части восстановили по временной схеме.

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