Более 500 домов остались без газа из-за повреждения газопровода в Самарской области

Газовая служба уже приступила к аварийно-восстановительным работам Фото: прокуратура Самарской области

Утром в понедельник, 6 марта 2023 года, в поселке Прогресс Хворостянского района произошло ЧП. На улице Целинной во время земляных работ повредили газопровод. В результате без голубого топлива остались сотни домов.

- Около 6:47 в Хворостянском районе в ходе проведения земляных работ произошел порыв подземного газопровода высокого давления. В результате приостановлено газоснабжение более 500 домов в населенных пунктах Прогресс и Чувичи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Газовая служба уже приступила к аварийно-восстановительным работам. На место происшествия выехал прокурор Хворостянского района Николай Маскайкин. Представители надзорного ведомства проконтролируют ход ремонта и возобновление подачи газа в жилые дома.

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