Выездные пункты МФЦ продолжают работать в Самаре в 2023 году

Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. Фото: администрация Самары

В 2023 году в Самаре продолжают работать выездные пункты МФЦ. Жители могут воспользоваться услугами по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в Госуслугах.

— Специалисты МФЦ консультируют горожан на базе территориальных ресурсных центров, функционирующих в рамках проекта «Мой дом». Они работают во всех внутригородских районах Самары, — рассказали в городской администрации.

Напомним, выездные встречи проходят с сентября 2022 года. За это время сотни жителей получили необходимую помощь в оформлении документов.

Посетить выездной пункт МФЦ можно без предварительной записи. При себе необходимо иметь СНИЛС и паспорт. С графиком работы специалистов в ресурсных центрах «Мой дом» с марта по июнь 2023 года можно ознакомиться на сайте.

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