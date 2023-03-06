В Самарской области в выходные дни задержали 69 пьяных водителей

Сотрудники полиции усилили контроль на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошли направленные дорожные рейды с 3 по 5 марта 2023 года. Сотрудники полиции усиливали контроль на автодорогах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в регионе в период направленных рейдов особое внимание уделили автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали 69 пьяных водителей. Всего за выходные дни выявили более 200 различных дорожных нарушений. Помимо этого, инспекторы задержали 22 водителя не имеющих удостоверений.

Дорожные полицейские также уделяли внимание незаконной «тонировке». К ответственности привлекли 161 автомобилиста.

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