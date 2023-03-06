Восемь человек пострадали в ДТП с Renault Logan и «девяткой» в Самарской области

Всех пострадавших с места происшествия госпитализировали в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 5 марта, в 16:02 в п. Безенчук Самарской области 19-летний водитель автомобиля Renault Logan спровоцировал ДТП, в котором пострадали 8 человек.

— Парень ехал по ул. Советской, при выезде с прилегающей территории на главную улицу напротив дома № 49 А он не уступил дорогу и допустил ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время по главной дороге двигался «ВАЗ 2109», за рулем которой был 21-летний водитель. Транспортные средства столкнулись. В результате аварии пострадало восемь молодых людей.

С места происшествия в медучреждение госпитализировали двух водителей, четырех пассажиров отечественной легковушки 20, 17, 19 и 16 лет, а также двух 18-летних пассажиров иномарки. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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