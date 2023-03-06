Выяснилось, когда отремонтируют ул. Алма-Атинскую, Аэропортовское и Зубчаниновское шоссе в Самаре

В Самаре приведут в порядок дороги, на которые часто жалуются горожане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Кировском районе Самары отремонтируют одни из самых проблемных дорог. Речь идет об Аэропортовском и Зубчаниновском шоссе, а также об улице Алма-Атинской. Подробности рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Так, Аэропортовское шоссе включили в план локального ремонта. Работы планируется выполнить до конца апреля 2023 года. Зубчаниновское шоссе тоже есть в плане локального ремонта. Дорогу приведут в порядок до конца первого квартала 2023 года.

Что касается улицы Алма-Атинской, то в этом году планируется обновить участок от улицы Стара-Загора до улицы Республиканской, 106. Работы продолжатся до конца марта. Напомним, в 2022 году отремонтировали картами отрезок от улицы Стара-Загора до Московского шоссе.

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