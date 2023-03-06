В Самарской области предприимчивый мужчина решил срезать телефонный кабель

Мужчина понесет уголовную ответственность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области мужчина решил испортить связь жителям города Новокуйбышевск. Злоумышленник срезал телефонный кабель.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в зимнюю ночь сотрудники дорожной полиции патрулировали улицы города и задержали одного из водителей. Мужчина вел себя подозрительно, постоянно оглядывался на заднее сидение и давал спутанные показания о том, что лежало в пакете. Автолюбителя доставили в отделение полиции, где выяснили, что злоумышленник часто приезжает из Чапаевска, чтобы срезать телефонные провода.

Причиненный ущерб составил 93 тысячи рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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