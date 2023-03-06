Власти Самары планируют снести 13 ветхих домов в Октябрьском районе

Дома были возведены в 1950-1960-х годах на улице 8-й Радиальной. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре выставили на торги 4,87 га в Октябрьском районе. В рамках комплексного развития планируется снести 13 ветхих домов и 1 аварийный. Соответствующее распоряжение опубликовал департамент градостроительства Самары.

Речь идет о территории в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой. Начальная цена участка составит 4,23 миллионов рублей, а шаг аукциона – 211,7 тысяч рублей.

По данным документов, в рамках комплексного развития территории предусмотрен снос старых построек. Снести собираются 14 домов, которые были возведены в 1950-1960-х годах на улице 8-й Радиальной. Помимо этого, сносу могут подлежать нежилые здания и гаражи на улицах 8-й Радиальной и Тихвинской.

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