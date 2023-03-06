В Самарской области строят один из самых крупных мусороперерабатывающих комплексов в стране

В регионе в скором времени начнет функционировать мусороперерабатывающий комплекс. фото: пресс-служба правительства Фото: другой источник.

В Самарской области на новой промышленной площадке приступили к строительству одного из крупнейших мусороперерабатывающих комплексов. Площадь корпуса превысит 7 тысяч квадратных метров.

По информации пресс-службы правительства региона, корпус планируют оснастить современными автоматическими линиями с оптической сортировкой коммунальных отходов. Новый комплекс сможет позволить увеличить объем переработки мусора. Помимо этого, реализация проекта сможет выполнить региональную программу «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области».

Объект хотят ввести в эксплуатацию уже в конце этого года. Цех практически готов, часть оборудования установлена.

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