В Самарской области разыскивают мужчину с татуировками, укравшего ноутбук и кольцо

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 4 марта, в Новокуйбышевске мужчина пробрался в чужую квартиру, откуда похитил ноутбук и золотое кольцо. Теперь его ищут полицейские по всей области.

— Местная жительница увидела в своей квартире на улице Строителей разбитое балконное окно и обратилась за помощью. Причиненный материальный ущерб она оценила в 12 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейским удалось установить личность вора. Им оказался 37-летний житель Новокуйбышевска, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и мошенничество. Полицейские продолжают розыск.

Мужчине среднего телосложения с короткой стрижкой на вид 35-40 лет, его рост примерно 170-175 см. На правом предплечье у него есть татуировка в виде кельтского узора, а на правой стороне груди татуировка в виде черепа.

Он был одет в синий пуховик, черные джинсы и ботинки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении жителя Новокуйбышевска, просят сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84635) 6-67-81, 8(84635) 6-29-91 или 102.

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