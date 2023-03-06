Малый и средний бизнес закредитовался в 2022 году на 4,4 трлн рублей

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Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей, рассказали в компании. Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

- Доля банка сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки, - рассказал заметситель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей.