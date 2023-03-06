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НовостиОбщество6 марта 2023 11:15

Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на организацию выездных медбригад и полевых госпиталей

Они будут работать в новых регионах страны
Анастасия ФИЛАТОВА
Выездные бригады планируют сформировать из специалистов, которые работают в учреждениях Минздрава РФ и регионов

Выездные бригады планируют сформировать из специалистов, которые работают в учреждениях Минздрава РФ и регионов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ выделит чуть более 1 млрд рублей на работу выездных медицинских бригад и полевых многофункциональных госпиталей. Они будут оказывать помощь в новых регионах страны. Об этом говорится в распоряжении главы федерального кабмина Михаила Мишустина.

Насколько известно, субсидию получат медицинские организации, которые находятся в ведении министерства здравоохранения России и регионов. Выездные бригады и полевые госпитали планируют сформировать из специалистов, которые работают в этих структурах. Как пишет ФАН, они будут оказывать жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей различную медицинскую помощь, в том числе специализированную. Кроме того, федеральные и региональные врачи будут помогать коллегам на местах с организационно-методическими вопросами.

Напомним, в России уже не в первый раз организуют работу выездных бригад и мобильных госпиталей. Ранее эту практику опробовали во время пандемии коронавируса. Как отмечают в правительстве РФ, эта мера доказала свою эффективность.

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