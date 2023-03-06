Во время снегопада водитель «ВАЗ» выехал «на встречку» и врезался в иномарку в Самарской области

44-летнему пассажиру иномарки оказали медицинскую помощь на месте ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, в 19:45, в Сызранском районе Самарской области во время снегопада 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099» не справился с управлением во время снегопада и врезался в иномарку.

— Мужчина ехал по трассе «Урал - Сызрань-1» в направлении Сызрани. На 14 км данной автодороги, он не выбрал безопасную скорость движения и допустил ДТП, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Skoda. За рулем иномарки находился 29-летний водитель.

В результате аварии пострадали три человека. С места происшествия госпитализировали в медучреждение водитель и 29-летний пассажир отечественной легковушки, а 44-летнему пассажиру иномарки оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

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