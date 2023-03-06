В Самаре сотрудники служб подготавливают улицы к дорожно-строительному сезону

Работники подготавливают улицы к строительному сезону. Фото: городская администрация

В Самаре подрядные организации продолжают подготавливать дороги к предстоящему строительному сезону. Специалисты предпринимают поддерживающие меры, чтобы снизить риски появления дефектов.

По информации городской администрации, в период перепада температур особенно велик риск появления новых дефектов на дороге. Специалисты стараются увеличить темп аварийно-ямочного ремонт. На данный момент сотрудники служб выполнили работу на 2 470 квадратных метрах покрытия. Данный вид ремонт считают поддерживающим в межсезонье.

Перед укладкой асфальта территорию расчищают и осушают. Мониторинг состояния участков ведут непрерывно. В текущие сутки работники охватили ремонтом улицы: Димитрова, Стара-Загора, Карбышева, Урицкой и другие.

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