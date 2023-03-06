На совещании подвели итоги работы судей региона за 2022 год / Фото: Андрей Савельев

В понедельник, 6 марта 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании судей Самарской области. На нем подвели итоги работы за 2022-й и наметили планы на этот год.

По информации Самарского областного суда, в 2022 году суды общей юрисдикции региона рассмотрели более 1 млн различных дел и материалов. Свыше 891,6 тысяч из них находились в производстве районных судов и мировых судей по первой инстанции. Глава региона поблагодарил служителей Фемиды за эффективную работу, а также за защиту интересов военнослужащих, которые сейчас участвуют в СВО, и их семей.

- То количество дел, которое рассмотрено, та нагрузка, которая приходится на одного судью, в голове не укладывается. Несмотря на напряженную работу, вы стояли на страже закона и справедливости, были верны принципам правосудия и строго соблюдали их, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в 2022 году было уделено особое внимание совершенствованию судебной системы Самарской области. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» мировых судей региона подключили к единому информационному пространству судов. Теперь суды могут направлять судебные извещения и вызовы, запросы в ОВД, налоговую, фонд пенсионного и социального страхования РФ в электронном виде. Кроме того, удалось наладить электронное взаимодействие с ФССП. Губернатор отметил, что подобные нововведения позволяют уменьшить нагрузку на судей и повысить эффективность их работы.

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