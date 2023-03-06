Автомашины «МАЗ» и «ГАЗ» столкнулись в Самарской области 5 марта 2023

Водитель выехал на полосу встречного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 5 марта, в 21:50 в городе Жигулевск Самарской области 41-летний водитель автомашины «МАЗ» врезался в «ГАЗ».

— Мужчина ехал по трассе М-5 «Урал» в направлении г. Тольятти. В ходе движения на 967 километре данной автодороги он выехал на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время по ней двигался «ГАЗ», за рулем которого находился 43-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись. В аварии пострадал один человек.

С места происшествия 33-летнего пассажира автомашины «ГАЗ» доставили в медицинское учреждение. В каком состоянии он находится, на данный момент неизвестно. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.