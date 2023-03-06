В Самарской области жителям рассказали, почему отказывают соискателям в работе

Специалисты предоставили данные опроса компаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики рассказали, почему отказывают соискателям в работе. Специалисты назвали самые распространенные причины.

По информации сервиса hh.ru, в 2022 года чаще всего работодатели из региона отказывали соискателям из-за несоответствия навыкам и отсутствия должной квалификации. Данные причины набрали 71%. Все прочие причины не набрали и 10%. Помимо этого, 8% отказов в трудоустройстве были связаны с возрастом кандидата.

Часть жителей самостоятельно отказываются от вакансии из-за неподходящего графика. 2% кандидатов отказались из-за утраты интереса к компании.

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