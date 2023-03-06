Ул. Демократическую отремонтируют в Самаре в 2023 году

Начать ремонт дороги планируется 1 апреля 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2023 году отремонтируют улицу Демократическую. Дорогу приведут в порядок на участке от Волжского шоссе до улицы Ново-Садовой. Министерство транспорта региона уже приступило к поиску подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, на улице Демократической необходимо отремонтировать проезжую часть; привести в порядок бортовые камни, тротуары и посадочные площадки на остановках общественного транспорта. Кроме того, нужно выполнить прикромочное укрепление и провести укрепительные работы на откосе.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 250,8 млн рублей. Подрядчика выберут 21 марта. Старт ремонта улицы Демократической намечен на 1 апреля. Срок завершения работ – до 1 октября 2023 года.

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