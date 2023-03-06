Дожди могут вновь нагрянуть в Самарскую область 8 марта 2023 года

Осадки в виде мокрого снега и дождя накроют губернию в середине недели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самарской области ждет непростая рабочая неделя. Синоптики предупреждают о неустойчивой погоде: регион может вновь оказаться во власти мокрого снега, дождя и порывистого ветра.

- Погода будет неустойчивой до конца текущей рабочей недели. Фронтальные разделы очередного атлантического вихря принесут с собой осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, с резким порывистым ветром. В дневное время ожидаются устойчивые положительные температуры воздуха, - сообщили в Приволжском УГМС.

Дожди могут вернуться в Самарскую область в среду, 8 марта 2023 года. Осадки в этот день в основном будут небольшие, местами умеренные. На дорогах возможна гололедица. Столбик термометра поднимется до +3 градусов. В четверг, 9 марта 2023 года, тоже ожидаются дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах 0…+5 градусов.

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