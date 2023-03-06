12 человек спасли при тушении пожара в доме на ул. Белорусской в Тольятти

В квартире на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на кухне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в понедельник, 6 марта 2023 года, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже дома № 2 по улице Белорусской.

– Вызов на пульт дежурного поступил в 5 часов утра. Установлено, что в квартире горели домашние вещи и мебель на кухне. Площадь пожара составила 10 кв. м. Ему был присвоен повышенный уровень сложности – 1-БИС, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

При тушении пожара из дома спасти 12 человек, в том числе двоих детей. На месте происшествия работали 26 человек и 8 единиц техники. Возгорание локализовали в 5:06, а полностью потушили его спустя две минуты. Уже установлена предварительная причина ЧП. Огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

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