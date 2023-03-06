Студентов из Самары научат риск-менеджменту

Самарские студенты примут участие в Школе управления рисками ВТБ / Фото: vk.com/srm_vtb

В субботу, 4 марта 2023 года, состоялся торжественный запуск нового потока Школы управления рисками ВТБ. К обучению приступили более 260 студентов из девяти городов России, в том числе из Самары.

Программа обучения рассчитана на три месяца. Она включает в себя обучение по финансам, риск-менеджменту, количественному моделированию и анализу данных. В рамках Школы управления рисками предусмотрены как видеолекции для самостоятельного изучения, так и вебинары, на которых студенты могут пообщаться с преподавателями вживую.

- В этом году набор в Школу вызвал небывалый интерес и побил рекорд по числу абитуриентов. Было подано свыше 1200 заявок от студентов из разных городов. По итогам тестирования мы отобрали самых лучших. Впереди у них большой и интересный путь, - сказал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

Отметим, студенты получат не только ценные знания и навыки в различных областях риск-менеджмента, но и шанс присоединиться к команде банка. С 2019 года работу в финансовой организации получили более 50 студентов, прошедших Школу управления рисками.