Самарцам расскажут, о чем молчат старые дома, и раскроют тайны исторической недвижимости

Мероприятие состоится в рамках проекта "Сохранить как..." / Фото: alabin.ru

В четверг, 9 марта 2023 года, в Самаре в музее имени П.В. Алабина состоится очередная встреча в рамках проекта «Сохранить как…». Ее темой станет «О чем молчит ваш дом: раскрываем тайны исторической недвижимости».

– Музей Алабина приглашает на встречу с экспертами всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре. Начало мероприятия – в 19:00, – говорится в сообщении учреждения.

В роли экспертов на встрече выступят замдиректора Центрального госархива Самарской области Кира Фролова и историк, исследователь, краевед Игорь Махтев. Они расскажут, как искать документы о доме с помощью электронных баз данных и архивов, а также что означает дата постройки – 1917 год.

Напомним, проект «Сохранить как…» направлен на поддержку людей, которые живут и работают в старом городе и которые готовы сохранять, восстанавливать и поддерживать старинные здания в хорошем состоянии. В рамках него запланирован целый цикл встреч. Первый семестр намечен на март-апрель 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.