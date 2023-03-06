Самарский губернатор Дмитрий Азаров встретился в преддверии 8 марта с участницами проекта «Жены героев»

Дмитрий Азаров поздравил жен военнослужащих с наступающим праздником. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился 6 марта 2023 года с женами военнослужащих 2-й гвардейской армии. Встреча состоялась в преддверии Международного женского дня.

Глава региона поблагодарил организаторов проекта «Жены героев» за идею его создания и реализацию.

- Родившись в ваших сердцах, сегодня он по всей территории страны завоевывает сердца все большего количества настоящих защитниц. Ваша любовь, ваша внутренняя, духовная сила вселяет уверенность и в ваших защитников Отечества, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из вопросов, поднятых женами военнослужащих на встрече с губернатором, - возможность синхронизации отпусков участников СВО с отпусками их жен.

- Спасибо, это очень правильный вопрос, - заметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, все высказанные на встрече пожелания обсудит специальная рабочая группа, в которой будут представлены все регионы Приволжского федерального округа.