Три футболиста самарских «Крыльев Советов» попали в расширенный список сборной России

Владимир Писарский, как и Антон Шунин, - в расширенном списке Валерия Карпина. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный список тех, кто может поехать на сбор национальной команды с 19 по 28 марта. В этом перечне — и три футболиста самарских «Крыльев Советов».

Шанс примерить в ближайшее время форму сборной России имеют защитник Александр Солдатенков, полузащитник Александр Коваленко и форвард Владимир Писарский.

Стоит отметить, что в расширенном списке также пятеро игроков, ранее выступавших за «Крылья», - нынешние спартаковцы Никита Чернов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Александр Соболев и ставший с недавних пор игроком «Локомотива» Сергей Пиняев.

Окончательный состав сборной, как и ее соперники в товарищеских матчах, будут объявлены позднее.