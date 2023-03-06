В Самаре перевозчику нерудных материалов поставили самосвалы SHACMAN

Машины будут использоваться для перевозки щебня. Фото: https://ru.freepik.com/author/wirestock.

Приобретение пяти самосвалов SHACMAN для перевозчика нерудных материалов «Риком-С» было профинансировано ВТБ Лизинг. Машины общей стоимостью 55 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга на 5 лет с авансом всего 1000 рублей и будут использоваться для перевозки щебня. Поставщиком техники выступил «Центр технического оборудования». Благодаря налоговым преференциям стоимость владения поставленными самосвалами за время финансовой аренды для компании-лизингополучателя снизится на 22 млн рублей. Оптимизация налогооблагаемой базы происходит за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

- Минимальный первоначальный платеж позволяет избежать единовременных крупных затрат из бюджета предприятия и использовать эти средства для реализации других бизнес-задач, — отмечает директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.