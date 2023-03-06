В Самарской области в 2023 году построят 24 крупных социальных объекта

До конца 2023 года в регионе появятся шесть новых школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 крупных социальных объекта будут возведены в 2023 году в Самарской области. Такая цифра прозвучала в докладе на совещании в Правительстве Самарской области.

В частности, речь идет о шести новых школах, из них четыре будут построены на основе государственно-частного партнерства. Эти учебные заведения появятся в 18-м квартале Тольятти, селе Лопатино, в самарских микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи. На государственные средства будут возведены в Автозаводском районе Тольятти и селе Тимофеевка Ставропольского района.

- Летом планируется завершить строительство уникального спортивного объекта – крытого футбольного манежа на 500 человек в Самаре, возле стадиона «Солидарность-Арена». В этом году будет также введен в эксплуатацию плавательный бассейн в Куйбышевском районе Самары – спортивный объект, которого жители ждали более 10 лет, - сообщает пресс-служба Правительства Самарской области.

Будут введены в строй в регионе также поликлиника, пансионат, детский оздоровительный лагерь и другие объекты.