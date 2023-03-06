Депутаты Госдумы приехали в Самару обсудить импортозамещение

Передовой опыт Самарской области заинтересовал депутатов Госдумы из других регионов Фото: правительство Самарской области

6 марта 2023 года состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с депутатами Госдумы Сергеем Морозовым, Марией Бутиной, Романом Любарским, Андреем Парфеновым и Владимиром Гутеневым. Народные избранники из других регионов приехали в Самару, чтобы обсудить передовой опыт губернии в части импортозамещения. Речь о реализации проекта «Выбирай свое».

- Когда мы с Марией Бутиной провели целую серию совещаний и встреч в Москве, нам все говорили: если хотите разобраться и понять, к чему нам всю страну приводить, езжайте в Самару. Поэтому мы приехали к вам, по рекомендации коллег, профессионалов, которые занимаются импортозамещением в масштабах страны, - пояснил цель визита Сергей Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что сам увидел, как поддержка отечественных производителей осуществляется в Самаре.

- Сегодня мы заезжали в крупный сетевой магазин, и приятно было увидеть на первых полках продукцию местных производителей. Вы опередили всех, успешно реализовали проект «Самарский продукт. Сделано в Самарской области». Это то, что мы сейчас пытаемся сделать по всей стране, - отметил Сергей Морозов.

Также участники встречи обсудили будущее производство в регионе беспилотных летательных аппаратов, молодежную политику и ряд других вопросов.